Банкротство физического лица Новосибирск

Добрый день!

 

Я являюсь арбитражным управляющим, провожу процедуры банкротства физических лиц в
г. Новосибирске и Новосибирской области.

 

Работая напрямую с арбитражным управляющим, Вы минуете посредников (услуги юристов, адвокатов и других специалистов в 99% случаев не требуется), а значит снижаете свои затраты на ведение процедуры, всегда будете в курсе всех событий по своему делу!

Судебные акты
о завершении процедуры

Вы оказались в сложной ситуации? Материальное положение не позволяет возвращать долги, задолженность растет как снежный ком? —

 

ЕСТЬ ЗАКОННЫЙ ВЫХОД — БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Я помогу вам

  Определиться с наличием оснований для инициирования банкротства

 

  Собрать и подготовить необходимые документы для обращения в арбитражный суд

 

  Проведу процедуру банкротства «под ключ»

Я развею такие заблуждения о банкротстве физических лиц, как:

  Банкротство — это дорогая процедура

 

  Банкротят только по одному кредиту, остальные не «списывают»

 

  Для банкротства нужен долг от 500 тысяч рублей

 

  Суд заберет у меня все имущество

 

  Не выпустят за границу

Остались вопросы? —Звоните: 263–20–30!

Мои координаты

Арбитражный управляющий

Филонов Вадим Иванович

г. Новосибирск,
ул. 1905 года, 85/2, оф. 4

 

+7  (383) 263–20–30

 

filonov@yahoo.com

Арбитражный управляющий
Филонов Вадим Иванович

Сегодня:

Арбитражный управляющий Филонов В.И.

Новосибирск, 2016-2021