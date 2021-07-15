Добрый день! Я являюсь арбитражным управляющим, провожу процедуры банкротства физических лиц в

г. Новосибирске и Новосибирской области. Работая напрямую с арбитражным управляющим, Вы минуете посредников (услуги юристов, адвокатов и других специалистов в 99% случаев не требуется), а значит снижаете свои затраты на ведение процедуры, всегда будете в курсе всех событий по своему делу!

Судебные акты

о завершении процедуры